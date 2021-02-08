Глава судейского комитета РФС прокомментировал возвращение Безбородова и Вилкова

Бюро исполкома РФС утвердило списки судей, ассистентов, ВАР и АВАР, которые допущены к судейству матчей чемпионата России во второй части сезона-2020/21. Могут вернуться к работе арбитры Владислав Безбородов и Михаил Вилков, которые пропустили часть туров РПЛ осеннего и зимнего периода.

«Безбородов был отстранен решением судейского комитета до конца года. Этот срок подошел к концу. Он отправится на сборы в судей в середине февраля в Сочи, и если сдаст тесты, то сможет вернуться к работе на матчах РПЛ, — сообщил «СЭ» председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. — Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на самые сложные матчи, поэтому к его ошибкам приковано самое пристальное внимание. Он допустил ошибку, введя в заблуждение КДК, за что получил отстранение на полгода. Сейчас оно заканчивается, и если он хорошо сдаст тесты, то будет допущен к работе на матчах».

(Александр Бобров)