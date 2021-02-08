ЦСКА проведет товарищеский матч с испанским клубом третьего дивизиона

ЦСКА сыграет товарищеский матч с клубом «Мар Менор», сообщает 8 февраля Twitter испанского клуба третьего дивизиона. Игра состоится 11 февраля.

Московские армейцы проводят тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимнего перерыва команда сыграет 21 февраля. В 1/8 финала Кубка России ЦСКА будет противостоять «СКА-Хабаровск».