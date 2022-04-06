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Андрей Аршавин проходит обучение на сертификат УЕФА для футбольных менеджеров

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин проходит обучение на сертификат УЕФА для футбольных менеджеров.

Аршавин обучается во французском Университете Лиможа.

«Получение сертификата Master for international players (MIP) для бывших игроков национальных сборных позволит Аршавину занимать высокие управленческие посты, а также заниматься менеджментом в спорте. Заключительный этап и защита проекта состоится уже в сентябре. Ранее Андрей Аршавин успешно прошел защиту предыдущего проекта во французском университете», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы «Зенита».

Аршавин занял должность заместителя генерального директора «Зенита» в январе 2022 года, до этого он работал в клубе на посту директора департамента по развитию молодежного футбола.

В качестве футболиста Аршавин в составе «Зенита» трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220406/zenit-1782070843.html
Андрей Аршавин
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