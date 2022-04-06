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Максим Деменко высказался об уходе Реми Кабелла из «Краснодара» в «Монпелье»

Экс-футболист «Краснодара» Деменко считает, что уход Кабелла из клуба не является проблематичным
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уходе французского полузащитника Реми Кабелла в «Монпелье».

«Это был хороший игрок. Мы видели его игру, он умел действовать нестандартно. Другое дело, что команда уже привыкла справляться без легионеров. Сейчас стоит вопрос именно финансовой стороны. В сложившейся ситуации именно в футбольном плане этот уход не так проблематичен», — сказал Деменко «СЭ».

9 марта краснодарский клуб объявил, что соглашение с 32-летним футболистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Кабелла перешел в «Краснодар» в июле 2019 года из «Сент-Этьена». На его счету 17 голов и 11 результативных передач в 62 матчах за «быков».

Максим Деменко
Реми Кабелла
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ФК Монпелье
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