КДК РФС накажет «Зенит» по итогам матча с «Рубином»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 22-го тура РПЛ.

«Рассмотрим задержку выхода на поле на 2 минуты 30 секунд у «Динамо» в матче против «Оренбурга». Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов выходил за пределы технической зоны в игре против «Краснодара», восьмое нарушение в сезоне. А потом он не пришел на послематчевое флеш-интервью. Во встрече «Ахмат» — «Спартак» отсутствовал матч-менеджер хозяев, это нарушение технического регламента. У «Зенита» задержка выхода из раздевалки на 3 минуты перед началом матча с «Рубином». И главный тренер казанцев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны, 15-е нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 49 очками после 22-го тура. Далее расположились «Зенит» (46) и «Спартак» (44).