Глава комитета по этике РФС: «Готовы рассмотреть слова Хашига о предвзятом судействе, но пока ничего не поступало»
14:41
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев в беседе с «СЭ» рассказал, будут ли рассмотрены слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе в матче со «Спартаком». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей, а руководство «быков» считает, что судьи в данной встрече все сделали «красиво».
— Пока ничего не поступало по этому поводу, — сказал Андреев «СЭ». — Мы всегда готовы все рассмотреть, если поступит заявление от руководства РФС или РПЛ. (Сергей Федоров)
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