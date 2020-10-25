Глава комитета по этике РФС: «Готовы рассмотреть слова Хашига о предвзятом судействе, но пока ничего не поступало»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев в беседе с «СЭ» рассказал, будут ли рассмотрены слова генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о предвзятом судействе в матче со «Спартаком». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей, а руководство «быков» считает, что судьи в данной встрече все сделали «красиво».

— Пока ничего не поступало по этому поводу, — сказал Андреев «СЭ». — Мы всегда готовы все рассмотреть, если поступит заявление от руководства РФС или РПЛ. (Сергей Федоров)