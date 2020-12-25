Глава КДК РФС рассказал о штрафах «Зенита» и «Спартака» за драку болельщиков

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил решения, принятые по итогам матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1).

Сине-бело-голубые были оштрафованы на 300 тысяч рублей, красно-белые — на 100 тысяч за драку между болельщиками команд на стадионе во время встречи.

«КДК РФС при участии представителей «Зенита» и «Спартака» рассмотрел нарушения при проведении матча 19-го тура чемпионата России, в том числе конфликтную ситуацию между болельщиками указанных клубов. С учетом всех доказательств, имеющихся в материалах дела, КДК принял решение за необеспечение безопасности на стадионе и неправомерные действия зрителей оштрафовать «Зенит» в общей сумме 300 000 рублей и за неправомерные действия зрителей оштрафовать «Спартак» на 100 000 рублей», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

Во время матча «Зенит» — «Спартак» на трибунах «Газпром Арены» произошла стычка с участием болельщиков обеих команд. Сообщалось, что полиция задержала 14 человек, из них 9 — болельщики «Спартака», остальные 5 — болельщики «Зенита». Один из фанатов красно-белых получил годичный запрет на посещение стадиона.