Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава Hypercube: «В России своим футболистам платят слишком много»

14:02
Теги:

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, что приоритетней в российском футболе.

— Вы сказали, что придется выбирать, что приоритетней: деньги или спортивная составляющая? В России чего больше хотят?

— Эти две вещи взаимосвязаны. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то мы пришли к выводу: в России своим футболистам платят слишком много. Почему так происходит? Клубы тратят много, но отдача низкая. Учитывая те зарплаты, которые вы платите, вы не получаете достойного футбола.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»
РФС в сложнейшей ситуации: отбор на ЧМ возобновится через полтора месяца, тренера сборной нет. Но Дюкову отступать некуда
Инсайды о зарплатах в КХЛ. Переплата легионерам и крутая работа с молодежью — сколько получают игроки «Ак Барса»?
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
31
Офсайд