Глава Hypercube: «В России своим футболистам платят слишком много»

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс ответил на вопрос о том, что приоритетней в российском футболе.

— Вы сказали, что придется выбирать, что приоритетней: деньги или спортивная составляющая? В России чего больше хотят?

— Эти две вещи взаимосвязаны. Если посмотреть на то, что есть сейчас, то мы пришли к выводу: в России своим футболистам платят слишком много. Почему так происходит? Клубы тратят много, но отдача низкая. Учитывая те зарплаты, которые вы платите, вы не получаете достойного футбола.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.