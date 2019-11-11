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Глава департамента судейства Егоров отказался комментировать слова Гончаренко в перерыве матча ЦСКА — «Сочи»

13:33
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать слова главного тренера ЦСКА в адрес арбитра матча 16-го тура с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева. Это связано с тем, что эпизод рассмотрит КДК. В перерыве встречи Виктор Гончаренко в резкой форме высказал Васильеву свои претензии к судейству.

— Сейчас не могу комментировать эпизод, поскольку его рассмотрит КДК. Если хотите узнать мое личное мнение — могу им поделиться на следующей пресс-конференции, после того, как комитет рассмотрит инцидент, — объяснил Егоров. (Иван Торопцев)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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