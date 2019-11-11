Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать слова главного тренера ЦСКА в адрес арбитра матча 16-го тура с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева. Это связано с тем, что эпизод рассмотрит КДК. В перерыве встречи Виктор Гончаренко в резкой форме высказал Васильеву свои претензии к судейству.

— Сейчас не могу комментировать эпизод, поскольку его рассмотрит КДК. Если хотите узнать мое личное мнение — могу им поделиться на следующей пресс-конференции, после того, как комитет рассмотрит инцидент, — объяснил Егоров. (Иван Торопцев)

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