Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030 года

Нападающий Ярослав Гладышев продолжит выступать за «Динамо». Об этом клуб объявил на пресс-конференции.

22-летний игрок подписал новое соглашение с московской командой в присутствии журналистов, руководства «Динамо» и главного тренера Валерия Карпина. Контракт с форвардом рассчитан на пять лет — до 2030 года.

Также клуб выложил в своем Telegram-канале ролик, сгенерированный нейросетью: «Что для всех нас значит Гладышев».

Гладышев является воспитанником «Динамо». За основную команду бело-голубых он выступает с 2020 года. В минувшем сезоне Гладышев провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13 голами и 8 результативными передачами.