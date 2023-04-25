Генич: «Будет совсем красиво, если «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, когда «Зенит» станет чемпионом России.

«За сколько туров до конца «Зенит» станет чемпионом? Пусть и публично об этом никто не говорит, но думаю, что «Зенит» очень хочет приурочить это все к матчу со «Спартаком». Если чемпионство будет в матче с «Краснодаром», это тоже взбудоражит болельщиков, но со «Спартаком» это прям совсем красиво, как будто по сценарию написано», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 7 мая. Начало — в 18:00 мск.