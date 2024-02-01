Гладилин уверен, что Глушаков потянет уровень РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе 37-летнего центрального полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

«Не сомневаюсь, что Денис Глушаков в свои 37 лет может потянуть уровень уровень Премьер-лиги. Уровень у нас сейчас не так высок, а Глушаков — настоящий профессионал своего дела, игрок опытный, поэтому проблем с ним не будет. Я бы даже не сказал, что у Глушакова до сборов с «Ростовом» был период простоя. Он просто играл в командах низшего уровня, поддерживал свою форму. На его игровых действиях это никак не скажется, мастерство никуда не денется. Карпин знает, как приводить футболистов в хорошее функциональное состояние. Глушаков по своей натуре лидер, знает, как побеждать, поэтому перспектива в этом союзе есть. Я бы поддержал решение подписать Глушакова в «Ростов». К тому же приход такого авторитетного футболиста обязательно повлияет на раздевалку с положительной стороны», — приводит слова Гладилина Legalbet.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах в ОАЭ, где сыграл в том числе в двух товарищеских матчах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».