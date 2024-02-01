Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

1 февраля, 23:16

Игнашевич заявил, что Козлов заслужил возможность играть в команде РПЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал переход в калининградский клуб полузащитника Данилы Козлова из молодежной команды «Зенита».

«Парень приехал на сбор, в отличие от других молодых игроков, уже в хорошем состоянии, выглядел на хорошем уровне, поэтому сегодня с нами подписал контракт, с чем мы его поздравляем. Данила правильно отнесся к просмотру, проявил себя с лучшей стороны, заслужил возможность играть в команде премьер-лиги», — цитирует Игнашевича Metaratings.ru.

19-летний Козлов заключил контракт с «Балтикой» на 4,5 года. Он является воспитанником Академии «Зенита». За основную команду петербургского клуба футболист провел три игры, в которых не отметился результативными действиями.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignashevich-kozlov-zasluzhil-vozmozhnost-igrat-v-komande-rpl-329846/
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
1
Читайте также
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Вратари «Спартака»: Селихов, Максименко, Свинов или новое лицо?
Билялетдинов: «Вера усилит «Локомотив», мне очень нравится этот игрок»
Чанов назвал Помазуна одним из лучших вратарей России на данный момент
Личка — о ничьей с корейцами: «В чемпионате тоже могут удалить, поэтому не стал уравнивать составы»
Личка: «Это трагедия для молодых — считать, что автоматически получат место в составе»
Малком встретился с игроками «Зенита» на сборе в Дохе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин уверен, что Глушаков потянет уровень РПЛ

Гладилин: «Спартаку» надо расставаться со всеми легионерами, которые не выходят в стартовом составе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости