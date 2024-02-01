Игнашевич заявил, что Козлов заслужил возможность играть в команде РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал переход в калининградский клуб полузащитника Данилы Козлова из молодежной команды «Зенита».

«Парень приехал на сбор, в отличие от других молодых игроков, уже в хорошем состоянии, выглядел на хорошем уровне, поэтому сегодня с нами подписал контракт, с чем мы его поздравляем. Данила правильно отнесся к просмотру, проявил себя с лучшей стороны, заслужил возможность играть в команде премьер-лиги», — цитирует Игнашевича Metaratings.ru.

19-летний Козлов заключил контракт с «Балтикой» на 4,5 года. Он является воспитанником Академии «Зенита». За основную команду петербургского клуба футболист провел три игры, в которых не отметился результативными действиями.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.