«Динамо» и «Маккаби» Хайфа согласовали все детали перехода Лесового

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой продолжит карьеру в «Маккаби» из Хайфы, сообщает one.co.il.

По информации источника, израильский клуб арендует 26-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион 200 тысяч евро.

Ожидается, что Лесовой завтра прилетит в Израиль, поэтому клуб должен успеть зарегистрировать игрока для участия в плей-офф Лиги конференций.

В текущем сезоне Лесовой провел 13 матчей за бело-голубых, отличившись одной голевой передачей.

(Эли Швидлер)