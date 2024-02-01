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1 февраля, 22:46

«Динамо» и «Маккаби» Хайфа согласовали все детали перехода Лесового

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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой продолжит карьеру в «Маккаби» из Хайфы, сообщает one.co.il.

По информации источника, израильский клуб арендует 26-летнего россиянина до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион 200 тысяч евро.

Ожидается, что Лесовой завтра прилетит в Израиль, поэтому клуб должен успеть зарегистрировать игрока для участия в плей-офф Лиги конференций.

В текущем сезоне Лесовой провел 13 матчей за бело-голубых, отличившись одной голевой передачей.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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13
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14
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15
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16
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