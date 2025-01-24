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Сегодня, 09:55

Гладилин считает, что нынешний «Спартак» не нуждается в усилении

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что состав команды не нуждается в усилении.

«Усиление имеет смысл, если оно такого же уровня, как Угальде и Барко — но его еще надо найти. А в целом футболисты, которые сейчас есть в «Спартаке», спокойно могут заменять лидеров. Травма — она на время. Допустим, Угальде выйдет из строя на месяц — это же не пожизненно. Есть игроки, которые легко заменят их. Так что целесообразности усиления этих позиций нет. Если речь будет идти о серьезной травме, тогда надо будет приобретать кого-то другого», — цитирует Гладилина Газета.Ru.

«Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 37 очков.

Форвард красно-белых Угальде возглавляет гонку бомбардиров, забив 15 мячей. Барко является одним из лучших в текущем сезоне чемпионата по системе «гол+пас», на его счету восемь голов и шесть результативных передач.

Источник: Газета.Ru
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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