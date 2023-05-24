Гладилин — о четырехматчевой дисквалификации Соболева: «Наказание справедливое, можно было и жестче дать»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о четырехматчевой дисквалификации нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Это нормальные санкции. Можно было и жестче дать, потому что надо контролировать свои эмоции. Эмоции не должны преобладать над разумом. Я думаю, что наказание справедливое. Но это не проблема для «Спартака», у команды есть много игроков в атаке, которые заменят. Соболев в последнее время не был на ведущих ролях в «Спартаке», чтобы от него зависела игра команды», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.