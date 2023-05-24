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Гладилин — о четырехматчевой дисквалификации Соболева: «Наказание справедливое, можно было и жестче дать»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о четырехматчевой дисквалификации нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Это нормальные санкции. Можно было и жестче дать, потому что надо контролировать свои эмоции. Эмоции не должны преобладать над разумом. Я думаю, что наказание справедливое. Но это не проблема для «Спартака», у команды есть много игроков в атаке, которые заменят. Соболев в последнее время не был на ведущих ролях в «Спартаке», чтобы от него зависела игра команды», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10893608-gladilin-o-chetyrehmatchevoj-diskvalifikacii-soboleva-mozhno-bylo-zhestche-dat.html
Александр Соболев
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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