Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоля после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:2) поделился своими эмоциями. Для немецкого специалиста эта игра стала первой в РПЛ.

«Игра очень волнительная. По ходу матча мы проигрывали 0:2 и это команда восприняла болезненно, — отметил Гисдоль. — Было жалко команду, мы упустили столько голевых возможностей. Но затем показала сумасшедший характер. Ничья полностью заслужена и мы ощущаем ее как победу.

Очень сложно вернуться в игру, когда ты проигрываешь 0:2 и я это знаю. В перерыве я настроил команду, вернул им огонь, постарался мотивировать. Получилось и ребята восприняли мои слова, что привело к заслуженной ничьей.

Команда играла очень смело. Так бывает, когда в команде есть нововведения. Тогда команда играет очень мужественно, рискованно. Хотел бы верить, что такого обилия шансов мы больше соперникам предоставлять не будем. Часть нашей философии — это атаковать очень высоко и с большим риском".