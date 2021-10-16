Гисдоль — после первого матча в РПЛ: «Ощущаем ничью как победу»
Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоля после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:2) поделился своими эмоциями. Для немецкого специалиста эта игра стала первой в РПЛ.
«Игра очень волнительная. По ходу матча мы проигрывали 0:2 и это команда восприняла болезненно, — отметил Гисдоль. — Было жалко команду, мы упустили столько голевых возможностей. Но затем показала сумасшедший характер. Ничья полностью заслужена и мы ощущаем ее как победу.
Очень сложно вернуться в игру, когда ты проигрываешь 0:2 и я это знаю. В перерыве я настроил команду, вернул им огонь, постарался мотивировать. Получилось и ребята восприняли мои слова, что привело к заслуженной ничьей.
Команда играла очень смело. Так бывает, когда в команде есть нововведения. Тогда команда играет очень мужественно, рискованно. Хотел бы верить, что такого обилия шансов мы больше соперникам предоставлять не будем. Часть нашей философии — это атаковать очень высоко и с большим риском".
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