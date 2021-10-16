Шварц объяснил, почему решил выпустить Шунина на матч со «Спартаком»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» и объяснил, почему решил поставить в ворота восстановившегося от травмы Антона Шунина, несмотря на хорошую форму Игоря Лещука.
«Конечно, нам сегодня будет не хватать Дениса Макарова, который не успел восстановиться от травмы. К тому же, Фабиан Бальбуэна не успел вернуться после игры за сборную Парагвая. В то же время, все самые сильные игроки сегодня будут на поле. Выбор в пользу Шунина на фоне хорошей игры Лещука в прошлых матчах? Мы рады, что у нас качественная бригада вратарей. Мы знаем, что до повреждения Шунин провел хороший отрезок. Сейчас, когда он полностью готов, мы снова даем ему шанс. Мы знаем, что Лещук хорошо отыграл, но Антон — наш капитан, поэтому сегодня играть будет он», — сказал в эфире matchtv.ru Шварц.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 16 октября. Начало встречи — в 19.00 (мск).
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