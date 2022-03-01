Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:34

Гисдоль не предупредил руководство клуба «Локомотива» о своем уходе

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Маркус Гисдоль.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Маркус Гисдоль покинул расположение «Локомотива» сегодня, 1 марта.

Главный тренер «Локомотива» не предупредил о своем решении ни руководство, ни тренерский штаб, хотя еще вчера исполнял свои обязанности.

Сегодня утром агент немецкого специалиста вышел на связь с руководством и оповестил клуб, что Гисдоль покинул Россию и не планирует возвращаться.

Сегодня, 1 марта «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе Гисдоля с поста главного тренера. 52-летний немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив на посту Марко Николича.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Марвин Комппер, он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России и РПЛ.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.

14
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гречка: польза и вред для организма
ФИФА сломалась под давлением Англии: сборная России отстранена от стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» - от Лиги Европы
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Агент: «Ваноли принял решение остаться в «Спартаке» после разговора с Федуном»
Сутормин поблагодарил болельщиков за поддержку после победы «Зенита» над «Рубином»
«Зенит» играет с запасом. Не должен отпустить чемпионство». Орлов — о победе над «Рубином»
Юри Алберто: «Когда человек отдает мне пас, после которого я забиваю гол, я всегда благодарю его»
Сергеев: «Приятно, что забил, но главное — что мы победили»
Чемпионат России: «Зенит» лидирует и опережает «Динамо» на 2 очка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Деметрио

    Неустойку потребуют у него или нет?! Налицо неисполнение контрактных обязательств.

    01.03.2022

  • Каспийский берег

    Все карты жд с собой забрал. Подрывником заделается в нацбаты!

    01.03.2022

  • Каспийский берег

    100 пудов поехал в нацбат записываться. Будет спецом по подрыву ЖД!

    01.03.2022

  • Каспийский берег

    ...на Соловках!

    01.03.2022

  • совва

    вертать и посажать)) пусть отбывает положенный по контракту срок))

    01.03.2022

  • Каспийский берег

    )))))))))))))

    01.03.2022

  • Judas Priest

    Цорн, сдафайся! Ты есть окружон!

    01.03.2022

  • Lars Berger

    А потом будет рассказывать, к каким потрясающим результатам он привел команду, если бы не "политические обстоятельства".

    01.03.2022

  • Сергей Грозный

    Скоро все крысы разбегутся. Сначала Рангник свалил, теперь Гисдоль, его ставленник.

    01.03.2022

  • ned ned

    Палыч, твоё время пришло

    01.03.2022

  • ALEX-68

    Свалил , ну и хорошо . Так себе тренеришка .

    01.03.2022

  • Alexander Korolev

    Правильно, не предупредил, что бы в плен не взяли

    01.03.2022

    • Все игроки «Динамо» находятся в Москве

    Защитник «Локомотива» Пабло может разорвать контракт с клубом
    Реклама
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
    2
    		 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
    3
    		 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
    4
    		 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
    5
    		 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
    6
    		 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
    7
    		 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
    8
    		 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
    9
    		 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
    10
    		 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
    11
    		 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
    12
    		 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
    13
    		 Урал 19 4 7 8 12-19 19
    14
    		 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
    15
    		 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
    16
    		 Химки 19 2 8 9 16-34 14
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    26.02 14:00
    Н. Новгород – Урал
    		 1 : 0
    26.02 14:00
    Химки – Динамо
    		 0 : 3
    26.02 16:30
    Сочи – Арсенал
    		 2 : 0
    26.02 19:00
    Спартак – ЦСКА
    		 0 : 2
    27.02 19:00
    Ахмат – Уфа
    		 2 : 1
    28.02 19:00
    Зенит – Рубин
    		 3 : 2
    31.05 00:00
    Краснодар – Локомотив
    		 - : -
    31.05 00:00
    Ростов – Кр. Советов
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гамид Агаларов

    Гамид Агаларов

    Уфа

    		 13
    Артем Дзюба

    Артем Дзюба

    Зенит

    		 10
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Сочи

    		 8
    П
    Реми Кабелла

    Реми Кабелла

    Краснодар

    		 6
    Филипе Силва Малком

    Филипе Силва Малком

    Зенит

    		 5
    Себастьян Шиманьски

    Себастьян Шиманьски

    Динамо

    		 5
    И К Ж
    Максимилиано Кофрие

    Максимилиано Кофрие

    Спартак

    		 10 1 2
    Гжегож Крыховяк

    Гжегож Крыховяк

    Краснодар

    		 15 1 0
    Александр Соболев

    Александр Соболев

    Спартак

    		 17 1 7
    Прогнозы на спорт
    Канал Спорт-Экспресс на YouTube
    Новости
    RSS RSS
    Все новости