Гисдоль не предупредил руководство клуба «Локомотива» о своем уходе

Как стало известно «СЭ», Маркус Гисдоль покинул расположение «Локомотива» сегодня, 1 марта.

Главный тренер «Локомотива» не предупредил о своем решении ни руководство, ни тренерский штаб, хотя еще вчера исполнял свои обязанности.

Сегодня утром агент немецкого специалиста вышел на связь с руководством и оповестил клуб, что Гисдоль покинул Россию и не планирует возвращаться.

Сегодня, 1 марта «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе Гисдоля с поста главного тренера. 52-летний немец возглавил московский клуб 10 ноября 2021 года, сменив на посту Марко Николича.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Марвин Комппер, он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России и РПЛ.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.