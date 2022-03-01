Все игроки «Динамо» находятся в Москве

Все футболисты «Динамо» находятся в Москве, сообщает пресс-служба клуба.

«В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что все игроки «Динамо» находятся в Москве», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что команду покинул помощник главного тренера Андрей Воронин.

«Динамо» после 19 туров Тинькофф РПЛ располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 39 очков.

6 марта «Динамо» дома примет «Спартак» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.