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Сегодня, 09:10

Абаскаль — о возвращении в Москву: «Кажется, что прошло десять лет»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от возвращения в Москву.

— Зачем вы приехали в Москву?

— Знаешь, когда ты работаешь, то сфокусирован на команде, очень сложно смотреть по сторонам. Сейчас я прежде всего хочу пройтись с семьей, посмотреть на все, насладиться городом. Мы рады в спокойной обстановке увидеть знакомые места, встретить людей, которых знали раньше.

— Как вы себя чувствуете, когда приезжаете в Москву?

— Переполняют эмоции. Говорил своим детям, что мы поедем в город, где родился наш первый сын Гильермо-Николай. Он был очень счастлив, когда приехал в аэропорт. Вся семья чувствует себя здесь как дома. Очень приятно, что смог найти здесь друзей. Скучал по ним, кажется, что прошло не два года, а десять лет!

Гильермо Абаскаль.«Промес говорил, что придем в «Спартак» вместе: я — тренером, он и Зиеш — игроками». Интервью Абаскаля

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

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Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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