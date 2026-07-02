Абаскаль — о возвращении в Москву: «Кажется, что прошло десять лет»
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от возвращения в Москву.
— Зачем вы приехали в Москву?
— Знаешь, когда ты работаешь, то сфокусирован на команде, очень сложно смотреть по сторонам. Сейчас я прежде всего хочу пройтись с семьей, посмотреть на все, насладиться городом. Мы рады в спокойной обстановке увидеть знакомые места, встретить людей, которых знали раньше.
— Как вы себя чувствуете, когда приезжаете в Москву?
— Переполняют эмоции. Говорил своим детям, что мы поедем в город, где родился наш первый сын Гильермо-Николай. Он был очень счастлив, когда приехал в аэропорт. Вся семья чувствует себя здесь как дома. Очень приятно, что смог найти здесь друзей. Скучал по ним, кажется, что прошло не два года, а десять лет!
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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