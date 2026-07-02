Абаскаль — о возвращении в Москву: «Кажется, что прошло десять лет»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от возвращения в Москву.

— Зачем вы приехали в Москву?

— Знаешь, когда ты работаешь, то сфокусирован на команде, очень сложно смотреть по сторонам. Сейчас я прежде всего хочу пройтись с семьей, посмотреть на все, насладиться городом. Мы рады в спокойной обстановке увидеть знакомые места, встретить людей, которых знали раньше.

— Как вы себя чувствуете, когда приезжаете в Москву?

— Переполняют эмоции. Говорил своим детям, что мы поедем в город, где родился наш первый сын Гильермо-Николай. Он был очень счастлив, когда приехал в аэропорт. Вся семья чувствует себя здесь как дома. Очень приятно, что смог найти здесь друзей. Скучал по ним, кажется, что прошло не два года, а десять лет!

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».