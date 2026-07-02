Абаскаль заявил о желании сыграть против «Спартака» на «Лукойл Арене»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

— Гильермо Абаскаль вернется в «Спартак»?

— В 2024-м, приехав из Испании, я сходил на стадион «Спартака» как болельщик. Но в следующий раз, надеюсь, я буду на нем уже в качестве тренера. Готов играть и против «Спартака». В конце концов, когда ты связан с клубом и тебя там уважают, смотреть на него со стороны непросто.

— У вас будет особый настрой, если вернетесь на «Лукойл Арену» в качестве тренера другого клуба?

— Когда ты возвращаешься в место, где тебя помнят, например в Швейцарию, где я тренировал три команды, ты чувствуешь тепло. Это очень трогательная ситуация. Я всегда говорю: там, где тебе было хорошо и где ты работал с душой, всегда есть место для радости. Даже если впереди серьезный матч, в момент возвращения ты все равно ощущаешь счастье.

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».