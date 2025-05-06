Абаскаль: «Динамо» или «Локомотив»? Я открыт для предложений»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о готовности продолжить работу в России.

— В одном из интервью вы говорили, что хотели бы в будущем поработать в России. Это желание еще актуально?

— Я уже говорил, что моя работа в России не завершена. [В «Спартаке»] было много обстоятельств, сложный контекст. На второй год не все получалось — очень непросто добиваться целей, когда нет спокойствия, которое требует такой клуб, как «Спартак». Для меня двери в РПЛ открыты. Получив опыт работы в российском чемпионате, я больше знаю о лиге. И понимаю, как работать в любых условиях.

— На прошлой неделе «Динамо» уволило Марцела Личку. Неясно будущее Михаила Галактионова в «Локомотиве». Вам интересна работа в этих клубах?

— Как уже говорил, я открыт для предложений. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.