6 мая, 09:30

Абаскаль: «Динамо» или «Локомотив»? Я открыт для предложений»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о готовности продолжить работу в России.

— В одном из интервью вы говорили, что хотели бы в будущем поработать в России. Это желание еще актуально?

— Я уже говорил, что моя работа в России не завершена. [В «Спартаке»] было много обстоятельств, сложный контекст. На второй год не все получалось — очень непросто добиваться целей, когда нет спокойствия, которое требует такой клуб, как «Спартак». Для меня двери в РПЛ открыты. Получив опыт работы в российском чемпионате, я больше знаю о лиге. И понимаю, как работать в любых условиях.

— На прошлой неделе «Динамо» уволило Марцела Личку. Неясно будущее Михаила Галактионова в «Локомотиве». Вам интересна работа в этих клубах?

— Как уже говорил, я открыт для предложений. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

 
Гильермо Абаскаль.«Моя работа в России не закончена». Абаскаль — о «Спартаке», Станковиче и интересе к Умярову из Италии
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
  • Boris Doris

    Сомнительно. В этих клубах понимают, что такое тренер. Разве только обратно в Спартак - прыжки по бровке и махание планшетом всяко интереснее потных жирных обнимашек..

    07.05.2025

  • T3713

    Лучше в Зенит. Сразу станешь лучшим для всей страны и отправишь его в лучшую лигу ФНЛ.

    07.05.2025

  • Dmitriy N. Lapitsky

    ДА!

    06.05.2025

  • Dmitriy N. Lapitsky

    на хрена ВООБЩе его здесь писать??? долбоебы

    06.05.2025

  • tatarin

    Вам хоккея мало что ли, где можно ржать бесконечно?! )))

    06.05.2025

  • ONIKAN2013

    Мозги себе поменяй.

    06.05.2025

  • zg

    РоТенберга!И он смотреть не будет,сразу действовать начнет!))))

    06.05.2025

  • Федот

    Розенберга! А что? Посмотрит 10 игр и готов, к труду и обороне!

    06.05.2025

  • Сомневающийся

    СЭ за толику малую подыскивает импортным тренерам работу. :grin:

    06.05.2025

  • Асылхан

    Согласен лучще Лички нет , может усатого физрука двигает крыша

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Нормальный кстати мужик, этот Абаскаль. По хорошему Станкович на его багаже выдержал сколько скоко смог. А вот теперь пошел настоящий Станкович с Махачкалой, Воронежем, Казанью. И это еще не предел Станковича) Так что, Гильермо, скоро тебя обратно позовут в Спартак. И он расцветет этими яркими красками: стеночки - забегания, ну и все такое. И как минимум каждый второй финал ЛЧ будет с участием красно-белых. Красно-белый самый первый. PS: Мнение Сапогова может не совпадать с написанным во втором абзаце, я в заложниках.

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Я бы добавил: испанский стыд

    06.05.2025

  • zel_co

    Нихрена себе, какой сквозник струячит из гейропы

    06.05.2025

  • zg

    А вот кого бы ты выбрал,Абика или Царя?)

    06.05.2025

  • Mikhail

    Только его не хватало нашему славному гвардейскому экипажу.

    06.05.2025

  • kim-1965

    Мостовой предложил остановить чемпионат России, если Абаскаль вернется. Я так ждал эту новость о Мосте! Абаскаль хороший тренер - все говорили в течение первого года его работы. Абаскаль плохой тренер - говорили потом. Те кто говорили и то, и другое - они и пусть своими головами займутся. Тренер, как тренер - будущее может быть хорошее у него, а может и нет.

    06.05.2025

  • zel_co

    Сирожу меняй

    06.05.2025

  • ValeraK

    Надеемся, что Абаскаль возглавит нижегородский Локомотив!)

    06.05.2025

  • ValeraK

    Черчесов уже сыграл на опережение!)

    06.05.2025

  • с13

    Я тоже готов к предложениям. Могу даже не работать. Утром подписываем контракт, в обед разрываем по обоюдному согласию с распилом гонорара (к этому тоже готов).

    06.05.2025

  • vvi432

    Как присосутся к денюжкам Российским не стыда не совести. Пусть берет Абасраля спартак. Ещё раз пролетят с попрыгунчиком с планшетом

    06.05.2025

  • 2Палыч2

    О,проснулось чучело...Ты хоть другие слова знаешь,охломон пэтэушный?

    06.05.2025

  • Mihas

    согласен!

    06.05.2025

  • mikeV

    Ему в Питер нельзя - там бакланы низко летают, а он скачет высоко!!

    06.05.2025

  • железный занавес

    Мне глубоко пофиг на все московские команды, но тот цирк, который уcтроили вам немцы в Локо, будет похлеще того цирка, который был у Спартака с Абаскалем. Так что не смеши людей, а вспомни ,сколько бабла у вас увёл Рангник и компания. Вам по сей день болелы почти всех команд припоминают это шапито, да и на последующие трансферы, данная комедия отложила свой отпечаток.

    06.05.2025

  • Игрок

    Нам только козлиных прыжков на бровке не хватало.

    06.05.2025

  • Vadson

    он таперча угрожает Локо и Динамо))) вот жеж редис)) Как выяснилось, в газлиге тренер, который не готовит команду к конкретной игре, а играет так "как обычно", добивается успеха только в случае, ежели в воздух деньгами палить из пушки. К большому сожалению, и Станкович тоже не особо готов под конкретного соперника что то менять, а играет в стиле "мы сильнее, как-нибудь закатим".

    06.05.2025

  • Гарик дед-внук

    А я вот смотрю на СергейБогданыча и думаю.....а не пригласить ли нам Абаскаля? По игре,хуже не будет,зато можно от души посмеяться)

    06.05.2025

  • Дмитрий-НН

    Ты очередь занимал ? За Черчесовым будешь

    06.05.2025

  • Adminni

    Второй год у него не задался в КБ... а то что последующие места работы просто с позором про это умолчим. Рыжий бездарь как коуч никакой, если ему дадут порулить средним клубом, то наверняка отправить в ФНЛ

    06.05.2025

  • mikeV

    "Как уже говорил, я открыт для предложений. Мне нравится российский футбол, клубы, которые платят огромные зарплаты европейским тренерам и неустойки за досрочное расторжение, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге."

    06.05.2025

  • Саша

    Гильермо Абаскаль может претендовать на должность Главного Маскота в любых командах РПЛ.

    06.05.2025

  • zega

    за всех не отвечай, отвечай только за себя

    06.05.2025

  • Максим Бессонов

    Писать научись. Неуч.

    06.05.2025

  • vladmad_75

    Особенно в Динамо после Лички. Но наших руководителей клубов без бутылки не понять. Ну или... без прокуратуры )

    06.05.2025

  • чуфар

    Да ради Бого... никому не нужен.

    06.05.2025

  • Dmitriy N. Lapitsky

    это надо будет полными предурками - пригласить в Динамо или Локомотив этого т.н. тренера

    06.05.2025

  • vladmad_75

    Да мы и так не жалуемся на внимание. Нафиг такое внимание как у Спартака надо.

    06.05.2025

  • vladmad_75

    Ну нам теперь еще испанских клоунов сажать на шею? Это прерогатива спартачей )))

    06.05.2025

  • Пишу с дивана

    Можно сразу в клетку со львами

    06.05.2025

  • Пишу с дивана

    В цирк на Цветном бульваре. Оттуда в выходные недалеко и до Петровского парка, и до Черкизово.

    06.05.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    "Дорогой Гильермо! Welcome to Moscow!" С уважением, питерские бомжи )

    06.05.2025

  • ты,смотри! понравилось дяде в РОССИИ то... оно и понятно-ГДЕ Ж ТЫ... ТАМ ТАКОЕ БАБЛО ПОДНИМЕШЬ?открытый ты наш...

    06.05.2025

  • Михаси

    Судя по умственным способностям динамовского руководства - вполне возможный вариант.

    06.05.2025

  • Дед Пихто

    Мостовой теперь соплями изойдется на неделю от такого.

    06.05.2025

  • hant64

    Рыжий клоун - таким тебя запомнили в России. Но ни разу не тренером.

    06.05.2025

  • shpasic

    им ещё туда Амарала надо

    06.05.2025

  • Князь Болтконский

    Мостовой поперхнулся утренним кофейком

    06.05.2025

  • treider

    лучший коммент

    06.05.2025

  • treider

    "так и живем"...

    06.05.2025

  • treider

    а то

    06.05.2025

  • treider

    угу

    06.05.2025

  • treider

    Абассаль, оставь Локо в покое, ему сейчас и без рыжих хреново.

    06.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    при всем негативе к нему он бронзу брал Станкович похоже и это не возьмет

    06.05.2025

  • Игорь Малышев

    В Спартаке уже был прецедент второго пришествия. Почему бы не повторить? Хуже не станет.

    06.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    Амкал и Абаскал неплохо рифмуются)

    06.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    Как сейчас модно говорить, "влажные мечты"

    06.05.2025

  • За спорт!

    Ну в таком случае я тоже открыт для предложений.

    06.05.2025

  • николай карпов

    Завышенное самомнение у человека!

    06.05.2025

  • Михаил 888

    Берите непожалете -будете вечно на первых страницах газет.))))

    06.05.2025

  • Михаил 888

    Нафиг он нужен ,у нас российских тренеров хватает уровнем повыше.

    06.05.2025

  • Rastan

    Предложение для него может быть только одно - совсем по иному адресу,озвученное на "великом и могучем".

    06.05.2025

  • dant999

    Тут как тут петушок крашеный! Это ж надо такую наглость иметь))

    06.05.2025

  • bandradio

    Болельщики клубов, кроме Динамо и Локо, вздохнули с облегчением)

    06.05.2025

  • gan75

    Это испанский :sunglasses:

    06.05.2025

  • BOVArius

    Какое тебе Динамо? Какой Локо? Звезду словил что-ли? Такому только в спартак. Это там любят клоунаду устраивать со всякими пришельцами. На пушечный выстрел его не подпускать к нам)))

    06.05.2025

  • shpasic

    может, Факел или Амкал?

    06.05.2025

  • Abellardo

    Чур меня! :fingers_crossed_tone1:

    06.05.2025

  • Лёгкий ветер

    Самонадеянный гадёныш. Такой же, как Ромтенберг, токмо рыжий.

    06.05.2025

  • Совковский

    Дожил, бедный "Локо"... Сначала Хохлова туда сватают, затем вот это....

    06.05.2025

  • инок

    Будет смешно, если Гильермо получит предложение раньше Мостового))

    06.05.2025

  • vladmad_75

    Свят, свят, свят. Вот только клоунов нам ещё не хватало. Сыты уже немецкими клоунами по горло.

    06.05.2025

  • ANTI BOMG

    Матыцин и лукойловская пи… добратия! Срочно берите! Он еще не все доделал в России! Что станкович, что абаскаль- оба хороши. Один потренировался на Спартаке, щас другой тренируется, и так по кругу! Двадцать лет в ж…пе!

    06.05.2025

  • Влад

    Юморной парнишка.

    06.05.2025

  • Alex.S

    Чтоб Абаскаль работал в каком-нибудь клубе, нужно, чтоб Зульфия ублажала его президента. И президентом чтоб был неформал, типа Федуна.

    06.05.2025

  • blue-white!

    Губу закатай, у нас "царь" без работы сидит...

    06.05.2025

  • Земляк

    рыжее чмо

    06.05.2025

  • Mick Shelby

    Да, кому он нахрен нужен? Это ему нужно денег поднять.

    06.05.2025

  • Mick Shelby

    Если откровенно, то - ДА!

    06.05.2025

  • Vlafy

    А пусть совмещает - день в мусарне, день в лохомотиве! Класс!

    06.05.2025

  • Redis_redisich

    Вот бывают же люди а? Ни стыда ни совести

    06.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    пошел в жопу ...

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Иди лесом- чучело!

    06.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Может быть на минимальный оклад кто-нибудь и возьмёт его поработать.

    06.05.2025

  • Haiaxi

    :rofl::rofl::rofl:

    06.05.2025

  • Павел Леонидович

    о, рыжий клоун вернется)

    06.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

