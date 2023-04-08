Сазонов: «Мы не понимали на ком сфолили. Сначала Соболев, потом Зобнин...»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал ничью со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Мы не понимали на ком сфолили. Сначала Соболев, потом Зобнин... Мы думали, пенальти не будет. Если ставить такие моменты, то в каждом матче будет 20-30 пенальти. Судья принял решение, такое бывает.

Слухи про уход Йокановича? Не хочу это комментировать. Он наш главный тренер, он ставит игру и определяет тактику. В команде все в порядке. Скоро начнем выигрывать.