Гильерме включил атакующих игроков в топ-3 чемпионата, Худяков назвал одного вратаря

Вратари «Локомотива» Гильерме и Даниил Худяков отдали предпочтение полевым игрокам при выборе лучшего в РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» футболистов всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата Гильерме назвал тройку из атакующих игроков: Клаудиньо («Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи»), Малком («Зенит»). При этом его коллега и одноклубник Худяков выбрал такой топ-3: вратарь Матвей Сафонов («Краснодар») и два полузащитника — Себастьян Шиманьски («Динамо»), Далер Кузяев («Зенит»).

«Локомотив»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».