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Агент Дивеева — об интересе из Европы: «Пока конкретных предложений не было. Либо переберется, либо нет»

Агент Дивеева сообщил, что у футболиста нет конкретных предложений из Европы
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Пока никаких конкретных предложений не было. Трансфер в Европу? Тут 50 на 50. Либо переберется, либо нет. Важно учитывать позицию клуба и позицию игрока. В данный момент у Игоря контракт с ЦСКА. Его все устраивает. Но если появится интересное предложение — будем разговаривать», — сказал Еремин «СЭ».

В прошедшем сезоне 22-летний защитник провел 27 матчей за ЦСКА, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами.

Игорь Дивеев
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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