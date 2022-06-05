Агент Дивеева сообщил, что у футболиста нет конкретных предложений из Европы

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Пока никаких конкретных предложений не было. Трансфер в Европу? Тут 50 на 50. Либо переберется, либо нет. Важно учитывать позицию клуба и позицию игрока. В данный момент у Игоря контракт с ЦСКА. Его все устраивает. Но если появится интересное предложение — будем разговаривать», — сказал Еремин «СЭ».

В прошедшем сезоне 22-летний защитник провел 27 матчей за ЦСКА, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами.