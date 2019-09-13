Гильерме: «В Бразилии фанатизм намного больше, чем в России»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды сравнил российских и бразильских фанатов.

— Готовить умеешь?

— Да, в том числе жарю барбекю минимум раз в неделю. Люблю готовить стейки, говядину.

— Где поддержка трибун круче: в Бразилии или в России?

— В Бразилии фанатизм намного больше, чем здесь. В Бразилии всегда полный стадион и горячо поддерживают свою команду. С другой стороны, я считаю, что за последние 2 года уровень фанатизма к футболу в России сильно возрос. Еще один негативный момент — когда в Бразилии игра и результаты не идут, в ход пускаются угрозы в адрес игроков. В России не так. В последнем туре мы проиграли «Ростову» дома и до последней минуты болельщики сидели на стадионе и поддерживали нас. Даже когда игра закончилась, фанаты хлопали нам. В Бразилии такого нет.