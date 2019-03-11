Гильерме: "В 2015 году я хотел уйти из "Локомотива", было предложение от "Краснодара"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме сказал, что ранее он мог стать игроком "Краснодара".

- Посещали ли тебя мысли куда-то перейти?

- Было. Это 2015 год. Тогда у меня было предложение от "Краснодара". Не знаю, почему, но тогда мне не было комфортно внутри команды. У меня было желание уйти, - сказал вратарь в интервью клубной пресс-службе.

33-летний Маринату Гильерме в 2015 году получил российский паспорт. Первый матч за сборную России он провел 26 марта 2016 года против сборной Литвы (3:0).За "Локомотив" он выступает с 2007 года и выиграл с командой чемпионат России, а также два Кубка страны.

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