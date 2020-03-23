Гильерме и Антон Миранчук присоединились к челленджу с рулоном туалетной бумаги

Игроки «Локомотива» Маринату Гильерме и Антон Миранчук почеканили рулон туалетной бумаги.

«Железнодорожники» присоединились к челленджу, который выполняют спортсмены по всему миру. Гилерме бросил вызов Алексею Миранчуку и Мариу Фернандесу, Антон Миранчук предложил почеканить рулон бумаги Дмитрию Тарасову, Георгию Джикии и Мануэлю Фернандешу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.