Гильерме: «Если бы чемпионат завершили, «Локо» бы занял второе место. Но правильно будет доиграть сезон»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме поделился впечатлениями от первых тренировок после паузы. Железнодорожники возобновили занятия в рамках подготовки к 23-му туру, который стартует 21 июня.

Мы ждали, когда уже сможем вернуться на работу. Пауза в чемпионате из-за коронавируса была неожиданной, — цитирует официальный сайт «Локо» Гильерме. — Хорошо, что тренировки возобновились. Мы рады вернуться к работе, делаем любимое дело и соблюдаем все протоколы.

— Легко было адаптироваться к тренировкам?

— Конечно, мы старались держать кондиции домашними тренировками, и это получилось, но тренировки на поле функционально совсем другие. Нужна неделя или дней десять, чтобы привыкнуть к полю.

— Какой сейчас график у команды?

— Почти как сборы перед сезоном. Процесс такой же — нас закрыли на базе, тренируемся дважды в день.

— Переживали, что чемпионат может не возобновиться?

— Если бы чемпионат завершили, мы бы заняли второе место. Но по спортивному принципу правильно доиграть сезон. Впереди восемь матчей. Конечно, все переживали и сомневались — возобновят ли чемпионат, когда это случится, что делать, если сезон закончится досрочно. Сейчас все понятно — будем готовиться к матчам, будем играть. Надеемся остаться на втором месте или занять первое.

— Что думаете о матчах без зрителей?

— Играть без зрителей непривычно. Но нужно беречь здоровье людей. Если руководство разрешило играть, нужно принять ситуацию и серьезно к ней отнестись. Без зрителей будет скучно, но главное, что футбол возвращается. Не играть совсем намного скучнее, чем играть без зрителей.

— Антон Коченков болеет коронавирусом. Поддерживаете с ним связь?

— Несколько раз переписывались. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше, чем несколько дней назад. Надеюсь, Антон выздоровеет как можно быстрее и присоединится к нам на тренировках.