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Сегодня, 15:07

Гершкович выразил надежду, что в тройке РПЛ будут возглавляемые российскими тренерами команды

Диана Андрющенко
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Председатель правления Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что надеется на то, что три первых места в РПЛ по итогам сезона займут команды, возглавляемые российскими специалистами.

«Будем надеяться на то, что все три призовых места в итоге займут команды, возглавляемые российскими специалистами. Это вполне реально, как мы увидели этой осенью. Есть определенная вера, есть то, что три наших специалиста будут успешнее коллег из-за границы. Особенно Семак. Он — изобретатель, у него уже богатый опыт, и он, я уверен, найдет те ходы, которые позволят «Зениту» сохранить чемпионство, — цитирует Гершковича «ВсеПроСпорт».

В 17-м туре РПЛ три клуба-лидера турнирной таблицы, возглавляемые российскими тренерами, синхронно уступили соперникам. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» — «Спартаку» (0:3), «Локомотив» — «Химкам» (1:3).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
РПЛ
Михаил Гершкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
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Ростов – Кр. Советов
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Динамо Мх – Рубин
 - : -
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Динамо – Химки
 - : -
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 - : -
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