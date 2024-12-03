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Сегодня, 14:58

Джикия: «С комментаторами не надо ругаться»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал об отношении к комментаторам в подкасте с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым.

«Спокойно отношусь к комментаторам, понятно, что не всегда глубоко слушаю их, но бывают разные моменты, где могу знать, как меня оценивают в каких-то моментах, эпизодах. Наверное, это часть работы, которая всегда будет и даже, если посмотреть на реакцию всех комментаторов, как они на вас отреагировали, то у них очень слаженная команда. Это всегда есть и будет, поэтому с комментаторами не надо ругаться», — рассказал Джикия в подкасте «Smol Talk».

Игрок перешел в «Химки» в летнее трансферное окно. В этом сезоне защитник провел 7 матчей и не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
Федор Смолов
Футбол
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
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 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
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8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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 Химки 17 3 7 7 21-31 16
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 Факел 17 2 8 7 11-24 14
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 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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