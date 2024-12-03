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Сегодня, 15:11

Галактионов: «Количество игроков «Локомотива», вызванных в сборные, сейчас бы сократилось»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что нынешнее выступление команды сократило бы количество человек, которые вызываются из клуба в сборные.

«Понятно, что когда от нас в сборную отправлялось по 12-13 человек, это были разные ситуации. Если мне не изменяет память, раньше мы всегда успешно играли после выхода с паузы, только вот в октябре и ноябре, когда мы вышли и сыграли с «Химками», потом — со «Спартаком», стартовали неудачно. Так что грешить на это не стоит. Есть текущий уровень подготовленности игроков, благодаря которым эти ребята вызываются в сборные. Кстати, если бы сбор национальной команды был сегодня, то число наших ребят там, судя по последним результатам, заметно бы сократилось», — сказал Галактионов «ВсеПроСпорт».

После паузы в чемпионате России на игры сборных «Локомотив» проиграл три матча подряд — «Спартаку» (2:5), «Динамо» (0:1, пен. 3:4) и «Химкам» (1:3). На ноябрьский сбор российской команды вызывалось семь футболистов московского клуба. Кроме того, Сесар Монтес выступал за сборную Мексики.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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Гершкович выразил надежду, что в тройке РПЛ будут возглавляемые российскими тренерами команды

Марио Личка: «Тюкавин уверен в своих качествах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

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 7
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Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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