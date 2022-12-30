Гершкович назвал Семака лучшим футбольным тренером России по итогам 2022 года

Член исполкома РФС Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» выбрал лучшего футбольного тренера России в 2022 году.

«Здесь все и так понятно — Семак. Он чемпион страны, и сейчас «Зенит» вместе с ним идет на первом месте турнирной таблицы. Это заслуга тренера, который успешно пользуется возможностями, которые представляет ему руководство «Зенита». Это не каждый может. Он заслуживает звание лучшего футбольного тренера России по итогам 2022 года», — сказал Гершкович «СЭ».

На данный момент «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.