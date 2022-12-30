Дюков: «АФК еще раз подтвердила, что готова принять РФС»

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что Азиатская футбольная конфедерация (АФК) снова подтвердила, что готова принять российский союз.

— Азиатская конфедерация еще раз подтвердила, что готова нас принять. Гарантийных писем нет, но у нас нет оснований им не доверять, — сказал Дюков. — Есть большие сомнения, что мы сможем принять участие в клубных соревнованиях Азии в следующем году. Это технический момент, мы можем не успеть совершить переход.

Бумага в УЕФА о выходе? Я таких писем не подписывал. Уверен, что это дезинформация.

Неделю назад у нас было два вариант. И я тогда сказал, что нет очевидного решения. Возможно, это выглядело так, что я выступал за переход в АФК. Потому что вы задавали соответствующие вопросы. Я объяснял, почему такая возможность должна быть рассмотрена.