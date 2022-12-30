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Дюков: «АФК еще раз подтвердила, что готова принять РФС»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что Азиатская футбольная конфедерация (АФК) снова подтвердила, что готова принять российский союз.

— Азиатская конфедерация еще раз подтвердила, что готова нас принять. Гарантийных писем нет, но у нас нет оснований им не доверять, — сказал Дюков. — Есть большие сомнения, что мы сможем принять участие в клубных соревнованиях Азии в следующем году. Это технический момент, мы можем не успеть совершить переход.

Бумага в УЕФА о выходе? Я таких писем не подписывал. Уверен, что это дезинформация.

Неделю назад у нас было два вариант. И я тогда сказал, что нет очевидного решения. Возможно, это выглядело так, что я выступал за переход в АФК. Потому что вы задавали соответствующие вопросы. Я объяснял, почему такая возможность должна быть рассмотрена.

РФС
Александр Дюков
УЕФА
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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