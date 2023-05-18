Геркус считает, что гегемония «Зенита» будет прервана уже в следующем сезоне

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал корреспонденту «СЭ» пятое подряд чемпионство «Зенита» и перспективы гегемонии сине-бело-голубых в будущем.

«Чемпионство «Зенита» закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность? Остальным клубам надо обыгрывать «Зенит», тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию «Зенита»? Конечно. Это последний год», — сказал Геркус «СЭ».

«Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионство в этом сезоне, обыграв «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ. Чемпионский титул стал для команды Сергея Семака уже пятым подряд.