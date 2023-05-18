Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:54

Кавазашвили: «Нашим ребятам, которые критикуют Абаскаля, нужно успокоиться»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля в преддверии матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Когда в команду приходит новый тренер, ему должны в обязательном порядке дать возможность проявить себя. Любой главный тренер, приходя в новый клуб, приводит с собой людей, которые будут помогать ему работать. И совершенно неважно, какой они национальности. Он будет слушать и советоваться только с ними. Но, куда бы специалист ни приходил, всегда есть определенная оппозиция. И она всегда считает, что чужак нам не нужен. У нас полно своих, отечественных специалистов, из которых можно выбрать. Нашим ребятам, которые критикуют Абаскаля и в данный момент не руководят «Спартаком», нужно успокоиться. Потому что Гильермо показал своим мышлением, своей работой, своим желанием, что он хочет создать из «Спартака» чисто европейский клуб, который резко переходит из обороны в атаку. Он пытается подобрать для каждой позиции футболиста, который будет качественно выполнять свою функцию на поле. Это очень долгий и сложный процесс», — цитирует Кавазашвили RT.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров. 21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150064-kavazashvili-kritika-abaskal
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
Медведев заявил о жестком ответе РФ в случае вступления Украины в НАТО
В Кремле отреагировали на сообщения об участии дружественных стран в саммите G7
В Кремле заявили об относительном результате на переговорах по зерновой сделке
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Гришин: «В ближайшем дерби между «Спартаком» и ЦСКА решится, кто выпадет из тройки призеров»
Геркус считает, что гегемония «Зенита» будет прервана уже в следующем сезоне
К полузащитнику «Спартака» Мозесу есть интерес из Турции, клуб готов отпустить игрока
Мацуев — о матче «Спартака» с ЦСКА: «Дерби — единственная отдушина в нашем чемпионате»
Кавазашвили: «Абаскаль отличается от других иностранных тренеров, которые приходили в «Спартак»
Губерниев назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геркус считает, что гегемония «Зенита» будет прервана уже в следующем сезоне

В «Факеле» опровергли информацию о возможном уходе полузащитника Менделя из клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости