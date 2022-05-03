Геркус рассказал, почему можно расширить РПЛ до 18 команд

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» порассуждал о расширении Тинькофф РПЛ до 18 команд.

— А что тогда делать с форматом РПЛ? Оставить все как есть или расширяться?

— Ничего плохого в расширении я не вижу. Добавить две команды, получить еще четыре матча. Не думаю, что кто-то сильно устанет. Зато поддержим регионы. В небольшие города приедут московские клубы, «Зенит».

— А интересно будет смотреть игру «Уфа» — «Оренбург»? Не упадет ли зрелищность?

— «Уфа» — «Оренбург» — пожалуй, спорное зрелище. Да. Но зато в регионах увеличится число игр с участием того же «Спартака» или «Зенита». То есть где-то зрелищность просядет, а где-то подрастет. Допустим, в РПЛ появится Воронеж. Вы представляете, сколько лет там не видели «Спартак»? Футбольный город достоин таких игр.

— Много ли легионеров покинет РПЛ летом?

— Думаю, основной отток иностранцев уже случился. Наверное, будут какие-то разовые акции.

— Зенитовские бразильцы останутся?

— У «Зенита» могут возникнуть проблемы. С другой стороны, бразильцы играют и в Японии, и в Китае, и в европейских клубах, которые не участвуют в Лиге чемпионов. Так что вопрос неоднозначный. Решение УЕФА противное и неприятное. Но нам остается его принять. В принципе, чуда не случилось, это все ожидалось... Значит, нам надо что-то придумать. Движение в сторону Азии — как один из вариантов.