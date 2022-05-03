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Сегодня, 15:45

Геркус рассказал, почему можно расширить РПЛ до 18 команд

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Геркус.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» порассуждал о расширении Тинькофф РПЛ до 18 команд.

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— А что тогда делать с форматом РПЛ? Оставить все как есть или расширяться?

— Ничего плохого в расширении я не вижу. Добавить две команды, получить еще четыре матча. Не думаю, что кто-то сильно устанет. Зато поддержим регионы. В небольшие города приедут московские клубы, «Зенит».

— А интересно будет смотреть игру «Уфа» — «Оренбург»? Не упадет ли зрелищность?

— «Уфа» — «Оренбург» — пожалуй, спорное зрелище. Да. Но зато в регионах увеличится число игр с участием того же «Спартака» или «Зенита». То есть где-то зрелищность просядет, а где-то подрастет. Допустим, в РПЛ появится Воронеж. Вы представляете, сколько лет там не видели «Спартак»? Футбольный город достоин таких игр.

— Много ли легионеров покинет РПЛ летом?

— Думаю, основной отток иностранцев уже случился. Наверное, будут какие-то разовые акции.

— Зенитовские бразильцы останутся?

— У «Зенита» могут возникнуть проблемы. С другой стороны, бразильцы играют и в Японии, и в Китае, и в европейских клубах, которые не участвуют в Лиге чемпионов. Так что вопрос неоднозначный. Решение УЕФА противное и неприятное. Но нам остается его принять. В принципе, чуда не случилось, это все ожидалось... Значит, нам надо что-то придумать. Движение в сторону Азии — как один из вариантов.

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РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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