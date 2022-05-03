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Агент Гиговича: «Уважаем контракт с «Ростовом», но я не знаю, чем все закончится»

Агент полузащитника Гиговича рассказал о будущем футболиста в «Ростове»
Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Харис Скендерович прокомментировал отстранение российских клубов от еврокубков. Также он высказался о будущем полузащитника «Ростова» Армина Гиговича.

«Отстранение России от международных турниров было ожидаемым, тут ничего принципиально нового. Будет сложно привлекать новых футболистов, и уровень российской лиги будет не таким, как прежде, клубы уже не смогут покупать или продавать игроков, и это очень плохо. Хотя бразильцы и латиноамериканцы могут остаться, у них будет возможность продолжать выступления в премьер-лиге до тех пор, пока действуют их контракты. В будущем же, если у них будет выбор между клубом, играющим в Лиге чемпионов, и не играющим там, выбор может пасть на последних. Да, в России будут платить больше, но лига станет изолированной. Что же касается Гиговича, у него действующий контракт с «Роством», и мы обязаны это уважать, хотя ситуация складывается действительно очень непростая. Честно говоря, я не знаю, как все это закончится, давайте надеяться на лучшее», — цитирует агента «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Армин Гигович провел в составе «Ростова» 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Его контракт с российским клубом действует до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gigovicha-uvazhaem-kontrakt-s-rostovom-no-ya-ne-znayu-chem-vse-zakonchitsya/
Армин Гигович
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3
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4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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