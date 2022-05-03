Кафельников: «Параллельно на наш российский футбол! Есть другие проблемы»

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях.

«Фиолетово, что делать! Мне реально параллельно на наш российский футбол! Есть другие проблемы.Мне неинтересен футбол сейчас от слова «совсем», — сказал Кафельников «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.