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Сегодня, 10:39

Азаров заявил, что за «Крылья Советов» интересно болеть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об истории «Крыльев Советов» и нынешнем положении команды.

«История клуба началась не год, не три года назад, а 80 лет назад. Трудно представить: 1942-й год... Нам в концовке прошлого сезона с «Крыльями» ничего не было ясно, а тогда не было ясно по поводу будущего нашей страны. И в этот тяжелейший период было принято решение о создание футбольного клуба в запасной столице нашей страны. Это славная история нашего клуба — он родился в огненные времена Великой Отечественной войны. Само время его рождения ко многому обязывает. В разное время было много предложений обанкротить клуб, начать заново, не рассчитываться с долгами. Но я для себя лично не считал это возможным. Есть в Премьер-Лиге клубы, которые 2-3 раза меняли название. У них нет 80-летней истории, которая есть у нас. Я сделаю все, чтобы клуб двигался к новым вершинам. Хочу поблагодарить команду за эмоции, за радость. За «Крылья» действительно интересно болеть. Ну скучно за «Зенит» болеть, правда. А «Крылья» настолько непредсказуемая, по-настоящему футбольная команда, что болеть за нее правда интересно. Создатель этой игры — Игорь Витальевич Осинькин. Я вас искренне благодарю!» — приводит слова Азарова Metaratings.ru.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/gubernator-azarov-za-zenit-skuchno-bolet-a-za-krylya-interesno-313131/
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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