Геркус о Батракове и Глушенкове: «Апельсин надо сравнивать с апельсинами, яблоко — с яблоками»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру 19-летнего полузащитника Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Если бы в начале сезона клубы пришли за Батраковым и предложили 3-4 миллиона — то «Локо» охотно бы отдал. Прошло несколько недель, игрок не изменился. Но его теперь никто не отдаст за 3-4 миллиона. Это говорит о том, что в спорте оценки субъективны. Батраков заменяет Глушенкова? Нельзя говорить то же самое про человека, который сыграл три матча. Нельзя сравнить человека, который сыграл десять сезонов, с человеком, сыгравшим один. Апельсин надо сравнивать с апельсинами, а яблоко — с яблоками», — приводит слова Геркуса Metaratings.ru.

В текущем сезоне Батраков провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.