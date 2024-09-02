Веретенников: «Тюкавин продолжает играть ярко, ему не хватает завершения»

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников прокомментировал игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Сейчас только начало сезона. Может, через какое-то время к нему снова вернутся голы. Сам Тюкавин продолжает ярко играть, просто ему не хватает завершения. Он приносит много пользы команде», — приводит слова Веретенникова Metaratings.ru.

В матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2) Тюкавин впервые пробил пенальти в РПЛ и не смог его реализовать. На данный момент в активе 22-летнего россиянина гол и две результативные передачи в 8 матчах сезона.