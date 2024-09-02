Ещенко о результативности Тюкавина: «Не всегда же нападающий должен забивать»

Бывший защитник «Динамо» Андрей Ещенко прокомментировал игру форварда бело-голубых Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Не всегда же нападающий должен забивать. У форвардов тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал, но он просто выполняет то, что от него требует тренерский штаб», — цитирует Ещенко Metaratings.

В сезоне-2024/25 в активе 22-летнего форварда один гол и две результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах.