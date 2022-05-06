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«Нет поводов верить в то, что нас немного в предбанничке подержат». Геркус — об Азиатской конфедерации футбола

Геркус заявил, что нужно спросить Азиатскую конфедерацию о принятии России
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный менеджер, бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» еще раз высказался в поддержку вступления России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«В обстоятельствах, когда мы забанены от европейского футбола, и, похоже, надолго... Нам отказали в заявке на проведение Евро, потому что неизвестно, когда закончится дисквалификация, — отметил Геркус. — Возможно, это продлится и до 2032 года — за горизонтом заявки проведения Евро. Глядя на это обстоятельство, задаешься вопросом: «Что делать и как нашему футболу выживать?»

Нужно ли сосредоточиваться на своей стране или следует попытаться вернуться на международную арену? Для меня очевидный вариант — просить Азиатскую конфедерацию о принятии нас. Это один из путей, который надо точно исследовать и обсудить. Это достойно дискуссии как минимум.

— Переход в Азиатскую конфедерацию сжигает мосты с Европой. К тому же это не быстрый процесс...

— Если мы сейчас подадим заявку, то нас рассмотрит конгресс. Думаю, что сборная сможет выступать уже в следующем году, а клубы — через сезон. Возвращаясь к решению УЕФА, то да — оно принято пока на один сезон. Однако нигде не сказано о том, что оно может или нет быть пролонгировано еще на сезон и больше. У нас нет поводов верить в то, что нас немного в предбанничке подержат, а потом пустят обратно. Это первое.

Второе — почему нас не исключили из УЕФА? Должен быть конгресс и голосование. Такая процедура не запущена и не будет запущена. Потому что мы формально поводов для исключения нас из ФИФА и УЕФА не дали. Там есть перечень причин, по которым та или иная федерация может быть исключена. Поэтому нас будут так подвешивать — это может длиться очень долго, год за годом.

Илья Геркус
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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