Геркус рассказал, что делать российскому футболу после отстранений ФИФА и УФЕА
Известный менеджер, бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» высказал свои мысли по поводу дальнейшего развития российского футбола.
«Нам нужно сохранить качественные соревнования и не растерять то, что есть. Безусловно, мы лишились очень важного европейского измерения, — отметил Геркус. — Всегда было важно знать, как наши клубы выглядят на фоне сильных клубов вне системы. Возможно, мы чересчур критично относимся к нашим результатам. Не смотрим с исторической точки зрения и желаем побед здесь и сейчас. Однако европейская составляющая нашего футбола очень важна для нас. Сейчас мы этого лишились.
Сейчас нам надо умудриться сохранить соревновательность, сохранить интерес публики без европейского измерения — чем-то это восполнить. Возможно, как уже сказали, нужно расширить РПЛ, в том числе географически.
Вместо 16 команд сделать 18. Скорее всего, это две региональные команды. Нужно организвать их вступление в РПЛ и их выступление таким образом, чтобы это привлекало людей в регионах. Нужно делать акцент на маркетинг — заниматься привлечением футбола для широкой публики. Особенно в регионах.
Можно через это развивать Кубок Росии, создавть дополнительные активности. Нужно дальше развивать РПЛ. Возможно, нужно создать новый турнир, о чем также ведуться разговоры. Он может заместить пропавшие еврокубки.
Сборной нужно искать соперников в товарищеских матчах".
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0