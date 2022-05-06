Геркус рассказал, что делать российскому футболу после отстранений ФИФА и УФЕА

Известный менеджер, бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» высказал свои мысли по поводу дальнейшего развития российского футбола.

«Нам нужно сохранить качественные соревнования и не растерять то, что есть. Безусловно, мы лишились очень важного европейского измерения, — отметил Геркус. — Всегда было важно знать, как наши клубы выглядят на фоне сильных клубов вне системы. Возможно, мы чересчур критично относимся к нашим результатам. Не смотрим с исторической точки зрения и желаем побед здесь и сейчас. Однако европейская составляющая нашего футбола очень важна для нас. Сейчас мы этого лишились.

Сейчас нам надо умудриться сохранить соревновательность, сохранить интерес публики без европейского измерения — чем-то это восполнить. Возможно, как уже сказали, нужно расширить РПЛ, в том числе географически.

Вместо 16 команд сделать 18. Скорее всего, это две региональные команды. Нужно организвать их вступление в РПЛ и их выступление таким образом, чтобы это привлекало людей в регионах. Нужно делать акцент на маркетинг — заниматься привлечением футбола для широкой публики. Особенно в регионах.

Можно через это развивать Кубок Росии, создавть дополнительные активности. Нужно дальше развивать РПЛ. Возможно, нужно создать новый турнир, о чем также ведуться разговоры. Он может заместить пропавшие еврокубки.

Сборной нужно искать соперников в товарищеских матчах".