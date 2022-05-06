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Сегодня, 09:45

Геркус рассказал, что делать российскому футболу после отстранений ФИФА и УФЕА

Геркус заявил, что необходимо привлекать интерес публики к футболу в регионах
Роман Шишов
Корреспондент
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Известный менеджер, бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» высказал свои мысли по поводу дальнейшего развития российского футбола.

«Нам нужно сохранить качественные соревнования и не растерять то, что есть. Безусловно, мы лишились очень важного европейского измерения, — отметил Геркус. — Всегда было важно знать, как наши клубы выглядят на фоне сильных клубов вне системы. Возможно, мы чересчур критично относимся к нашим результатам. Не смотрим с исторической точки зрения и желаем побед здесь и сейчас. Однако европейская составляющая нашего футбола очень важна для нас. Сейчас мы этого лишились.

Сейчас нам надо умудриться сохранить соревновательность, сохранить интерес публики без европейского измерения — чем-то это восполнить. Возможно, как уже сказали, нужно расширить РПЛ, в том числе географически.

Вместо 16 команд сделать 18. Скорее всего, это две региональные команды. Нужно организвать их вступление в РПЛ и их выступление таким образом, чтобы это привлекало людей в регионах. Нужно делать акцент на маркетинг — заниматься привлечением футбола для широкой публики. Особенно в регионах.

Можно через это развивать Кубок Росии, создавть дополнительные активности. Нужно дальше развивать РПЛ. Возможно, нужно создать новый турнир, о чем также ведуться разговоры. Он может заместить пропавшие еврокубки.

Сборной нужно искать соперников в товарищеских матчах".

Илья Геркус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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