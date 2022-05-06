Наумов считает, что «Локомотив» должен обыграть «Рубин»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что его бывшая команда провалила матч с «Краснодаром» (0:1), но должна обыграть «Рубин» в 28-м туре Тинькофф РПЛ. Игра состоится 8 мая (начало — 19.00).

«Локомотив» провалил матч с «Краснодаром», проиграв команде, которая выступает фактически молодежью и вынуждена была резко перестраиваться по ходу весны после отъезда легионеров. Виден игровой дисбаланс у «Локо», но класс отдельных футболистов должен помочь обыграть «Рубин», который просто развален. У Казани нет сейчас ни игры, ни воли. Ощущение, что Слуцкий и его подопечные полностью деморализованы и дезорганизованы. И им реально грозит вылет, если они срочно не соберутся", — цитируют «Известия» Наумова.

«Локомотив» после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея 41 очко, а «Рубин» идет на 13-й строчке с 29 очками.