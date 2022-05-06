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Наумов считает, что «Локомотив» должен обыграть «Рубин»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что его бывшая команда провалила матч с «Краснодаром» (0:1), но должна обыграть «Рубин» в 28-м туре Тинькофф РПЛ. Игра состоится 8 мая (начало — 19.00).

«Локомотив» провалил матч с «Краснодаром», проиграв команде, которая выступает фактически молодежью и вынуждена была резко перестраиваться по ходу весны после отъезда легионеров. Виден игровой дисбаланс у «Локо», но класс отдельных футболистов должен помочь обыграть «Рубин», который просто развален. У Казани нет сейчас ни игры, ни воли. Ощущение, что Слуцкий и его подопечные полностью деморализованы и дезорганизованы. И им реально грозит вылет, если они срочно не соберутся", — цитируют «Известия» Наумова.

«Локомотив» после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея 41 очко, а «Рубин» идет на 13-й строчке с 29 очками.

Источник: https://iz.ru/1330731/aleksei-fomin/liga-v-karmane-kakie-intrigi-ostalis-v-rpl
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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