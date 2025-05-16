В «Акроне» опровергли информацию о возможном назначении Геркуса

В пресс-службе «Акрона» отреагировали на информацию о том, что Илья Геркус может стать генеральным директором клуба.

«Информация о возможном назначении Ильи Геркуса в клуб не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе «Акрона».

16 мая «Чемпионат» сообщил, что Геркус является основным кандидатом на пост генерального директора «Акрона» после ухода Алексея Власова. Сам Геркус тоже опроверг эту информацию.