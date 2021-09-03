Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Спартаке» в начале сезона-2021/22.

«Увольнение Руя Витории? Мне нравится формулировка — экономия денег. Мы берем человека на 3 года и увольняем его, потому что хотим сэкономить денег. Это просто смешно. Тенденция какого-то хаоса и истерики. «Спартаку» нужно успокоиться, выдохнуть и понять, что этот год потерян. От этого уже выстраивать планирование. А кто придет на место главного тренера? Что это за камикадзе, о чем они думают? Они будут лгать сами себе. Новый тренер придет на место, которое только что зарубили. Гендиректор меняется каждый год, пресс-служба меняется каждый год. Новый тренер придет и спросит: «А что стало с моим предшественником?» И что отвечать? Витория — это добротный и качественный тренер. Иначе он бы не тренировал «Бенфику». Для него тренировать «Спартак» — это испытание. Ему нужен промежуток времени, чтобы освоиться. Похоже, что он не успел выстроить коммуникацию с игроками», — сказал Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!»

Геркус также отметил, что никогда бы не пошел работать в «Спартак».

«Спартак» сейчас — это шоу за стеклом. Команда жжет. Все эти бесконечные истории с отставками менеджеров. Это что-то. Я в «Спартак» бы не пошел никогда. Идеологически мне было бы тяжело. Зачем это нужно? Портить себе карму не хочу. Я ко всем клубам отношусь с уважением, но есть команды, в которые тяжело пойти идеологически. У меня огромное количество друзей из «Спартака», я с удовольствием хожу на стадион. Но работать в «Спартак» никогда бы не пошел», — добавил Геркус.

После шести туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 10-е место в таблице, набрав семь очков. Следующий матч красно-белые проведут против «Химок» в субботу, 11 сентября.