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«Урал» досрочно вернул защитника Мамина из аренды

11:13
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«Урал» досрочно вернул защитника Артема Мамина из аренды.

24-летний россиянин начал сезон-2021/22 в «Томи» на правах аренды.

Мамин перешел в «Томь» в июле нынешнего года, на его счету 1 результативная передача в 8 матчах за команду.

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Иван Торопцев все материалы автора

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