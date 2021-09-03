«Урал» досрочно вернул защитника Мамина из аренды
11:13
«Урал» досрочно вернул защитника Артема Мамина из аренды.
24-летний россиянин начал сезон-2021/22 в «Томи» на правах аренды.
? «Урал» воспользовался опцией в трансферном контракте Артема Мамина и вернул его из аренды в своё расположение.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 3, 2021
? За «Томь» защитник провёл 8 матчей. ?
Желаем футболисту удачи в родной команде! ? pic.twitter.com/asOJnTbFYn
Мамин перешел в «Томь» в июле нынешнего года, на его счету 1 результативная передача в 8 матчах за команду.
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