«Урал» досрочно вернул защитника Мамина из аренды

? «Урал» воспользовался опцией в трансферном контракте Артема Мамина и вернул его из аренды в своё расположение.



? За «Томь» защитник провёл 8 матчей. ?



Желаем футболисту удачи в родной команде! ? pic.twitter.com/asOJnTbFYn